В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО - 16.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО
Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников... | 16.10.2025, ПРАЙМ
06:38 16.10.2025 (обновлено: 06:39 16.10.2025)
 
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО

MWM: улучшение российских дронов ведет к переломному моменту в ходе СВО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников "Герань", отмечает американский журнал Military Watch Magazine.
"Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (ВС России. — Прим. Ред.) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие", — говорится в статье.
Автор подчеркивает, что усовершенствованные характеристики российских дронов, в сочетании с другими видами вооружений, делают их особенно эффективными при нанесении ударов по тыловым логистическим центрам украинских бойцов. При этом налаженное производство гарантирует российской армии не только качественное, но и количественное превосходство, что усиливает давление на украинские системы ПВО, поясняет автор.
Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские дроны способны вселять страх в украинских бойцов. Издание отмечает, что их моральный дух страдает из-за точности атак этих дронов, их маневренности и дальности действия, которая, несмотря на все защитные меры ВСУ, может достигать 40–50 км при оптимальных условиях.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны серьезной проблемой для украинских вооруженных сил.
* Признан в России террористом и экстремистом.
 
Заголовок открываемого материала