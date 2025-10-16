https://1prime.ru/20251016/bpla-863577398.html

В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО

В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО - 16.10.2025, ПРАЙМ

В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО

Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T06:38+0300

2025-10-16T06:38+0300

2025-10-16T06:39+0300

украина

the national interest

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников "Герань", отмечает американский журнал Military Watch Magazine. "Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (ВС России. — Прим. Ред.) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие", — говорится в статье. Автор подчеркивает, что усовершенствованные характеристики российских дронов, в сочетании с другими видами вооружений, делают их особенно эффективными при нанесении ударов по тыловым логистическим центрам украинских бойцов. При этом налаженное производство гарантирует российской армии не только качественное, но и количественное превосходство, что усиливает давление на украинские системы ПВО, поясняет автор. Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские дроны способны вселять страх в украинских бойцов. Издание отмечает, что их моральный дух страдает из-за точности атак этих дронов, их маневренности и дальности действия, которая, несмотря на все защитные меры ВСУ, может достигать 40–50 км при оптимальных условиях.Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны серьезной проблемой для украинских вооруженных сил.* Признан в России террористом и экстремистом.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, the national interest, вс рф, всу