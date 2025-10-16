https://1prime.ru/20251016/bpla-863577398.html
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО - 16.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО
Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников... | 16.10.2025, ПРАЙМ
украина
the national interest
вс рф
всу
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы получают значительное преимущество над украинскими вооруженными формированиями благодаря улучшенным возможностям беспилотников "Герань", отмечает американский журнал Military Watch Magazine. "Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (ВС России. — Прим. Ред.) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие", — говорится в статье. Автор подчеркивает, что усовершенствованные характеристики российских дронов, в сочетании с другими видами вооружений, делают их особенно эффективными при нанесении ударов по тыловым логистическим центрам украинских бойцов. При этом налаженное производство гарантирует российской армии не только качественное, но и количественное превосходство, что усиливает давление на украинские системы ПВО, поясняет автор. Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские дроны способны вселять страх в украинских бойцов. Издание отмечает, что их моральный дух страдает из-за точности атак этих дронов, их маневренности и дальности действия, которая, несмотря на все защитные меры ВСУ, может достигать 40–50 км при оптимальных условиях.Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны серьезной проблемой для украинских вооруженных сил.* Признан в России террористом и экстремистом.
украина, the national interest, вс рф, всу
УКРАИНА, The National Interest, ВС РФ, ВСУ
В США сделали заявление о переломном моменте в ходе СВО
MWM: улучшение российских дронов ведет к переломному моменту в ходе СВО
