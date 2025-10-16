https://1prime.ru/20251016/chukotka-863573516.html

На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа

экономика

россия

чукотка

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Самоходная баржа опрокинулась при разгрузке угля в селе Энурмино на Чукотке, пострадавших нет, сообщает региональный департамент промышленности. "Сегодня в 5.30 (20.30 мск среды - ред.) в селе Энурмино Чукотского района опрокинулась маломерная самоходная баржа, принадлежащая ООО "МЗМ-Холдинг". Инцидент произошел во время подготовки к разгрузке угля", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Причины происшествия выясняются. Сейчас ведутся работы по транспортировке баржи на берег. После подъема будет проведена техническая экспертиза для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Для продолжения работ по разгрузке угля для населения департамент и судовладелец ведут поиск резервного судна.

чукотка

россия, чукотка