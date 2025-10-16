https://1prime.ru/20251016/chukotka-863573516.html
На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа
На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа - 16.10.2025, ПРАЙМ
На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа
Самоходная баржа опрокинулась при разгрузке угля в селе Энурмино на Чукотке, пострадавших нет, сообщает региональный департамент промышленности. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T03:28+0300
2025-10-16T03:28+0300
2025-10-16T03:28+0300
экономика
россия
чукотка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863573516.jpg?1760574495
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Самоходная баржа опрокинулась при разгрузке угля в селе Энурмино на Чукотке, пострадавших нет, сообщает региональный департамент промышленности.
"Сегодня в 5.30 (20.30 мск среды - ред.) в селе Энурмино Чукотского района опрокинулась маломерная самоходная баржа, принадлежащая ООО "МЗМ-Холдинг". Инцидент произошел во время подготовки к разгрузке угля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Причины происшествия выясняются.
Сейчас ведутся работы по транспортировке баржи на берег. После подъема будет проведена техническая экспертиза для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Для продолжения работ по разгрузке угля для населения департамент и судовладелец ведут поиск резервного судна.
чукотка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка
Экономика, РОССИЯ, Чукотка
На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа
На Чукотке при разгрузке угля опрокинулась самоходная баржа
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Самоходная баржа опрокинулась при разгрузке угля в селе Энурмино на Чукотке, пострадавших нет, сообщает региональный департамент промышленности.
"Сегодня в 5.30 (20.30 мск среды - ред.) в селе Энурмино Чукотского района опрокинулась маломерная самоходная баржа, принадлежащая ООО "МЗМ-Холдинг". Инцидент произошел во время подготовки к разгрузке угля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Причины происшествия выясняются.
Сейчас ведутся работы по транспортировке баржи на берег. После подъема будет проведена техническая экспертиза для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Для продолжения работ по разгрузке угля для населения департамент и судовладелец ведут поиск резервного судна.