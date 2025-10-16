Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутаты рассмотрят вопрос о вотуме недоверия правительству Лекорню - 16.10.2025
https://1prime.ru/20251016/deputaty-863572206.html
Французские депутаты в четверг рассмотрят вопрос о вынесении вотума недоверия правительству повторно назначенного премьера Себастьяна Лекорню, чей уход с поста... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T00:24+0300
2025-10-16T00:24+0300
ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Французские депутаты в четверг рассмотрят вопрос о вынесении вотума недоверия правительству повторно назначенного премьера Себастьяна Лекорню, чей уход с поста может грозить роспуском парламента на фоне правительственного кризиса в стране. Бывший глава французского минобороны Себастьян Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьера Франции после того, как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней. Среди причин ухода он упомянул реакцию оппозиции на его добровольный отказ от конституционного инструмента, позволяющего правительству проталкивать законопроект в обход парламента, а также бескомпромиссную позицию политических партий и некоторые партийные амбиции в связи с будущими президентскими выборами. Как только стало известно о переназначении Лекорню на прошлой неделе, крупнейшие оппозиционные партии – левая "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" - сразу заявили о намерении вынести на обсуждение в парламенте вопрос о доверии правительству. Социалистическая партия, чьи голоса могут стать решающими в вынесении вотума, воздержалась от окончательного решения до того, как премьер выступит с речью, в которой изложит общий курс нового правительства. Выступление состоялось 14 октября. Лекорню пообещал парламенту отложить реализацию пенсионной реформы для ее доработки до следующих президентских выборов, которые ожидаются весной 2027 года. В результате лидер Социалистической партии Оливье Фор заявил, что его лагерь не присоединится к вынесению вотума недоверия правительству. Общее число депутатов левых партий, которые планируют отправить в отставку кабмин Лекорню, достигает 126. За правыми союзными партиями "Национальное объединение" и "Союз правых за республику" закреплено 139 мандатов. Таким образом, против Лекорню собирается 265 голосов из необходимых для отставки правительства 289. Недостающие 24 голоса могли бы быть найдены в рядах социалистов (69 депутатов), фракции LIOT (22 депутата) и независимых (9) депутатов. Как сообщала газета Figaro, четыре депутата от Социалистической партии поддержат вотум недоверия. По информации LCP, против правительства, как ожидается, проголосуют два или три депутата от республиканцев и по меньшей мере три независимых депутата. Таким образом, менее 20 голосов станут решающими в судьбе нового кабмина. Официальный представитель французского кабмина во вторник сообщила, что президент Эммануэль Макрон рассматривает резолюции о вотуме недоверия как "резолюции о роспуске парламента". Во вторник телеканал BFMTV сообщил, что премьер сам на встрече со сторонниками признал, что если текущая неделя после речи с объявлением курса правительства "пройдет нехорошо", то роспуск парламента неизбежен. Как писали французские СМИ, отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
00:24 16.10.2025
 
