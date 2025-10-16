https://1prime.ru/20251016/dmitriev-863605357.html

Экономический диалог между Россией и США продолжится, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Диалог России и США по инвестиционно-экономическому направлению продолжится, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе, вопросы торговли между Россией и США после окончания украинского конфликта, напомнил Дмитриев. "Продолжим диалог с США по инвестиционно-экономическому направлению", - написал Дмитриев в Telegram по итогам телефонного разговора двух президентов.

2025

