Доллар дешевеет к евро и иене

2025-10-16T08:24+0300

2025-10-16T08:24+0300

2025-10-16T08:24+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и иене в четверг утром, участники рынка отмечают тревожность в мировой торговле из-за противостояния США и Китая, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1657 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 151,08 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 98,6 пункта. "Противостояние между США и Китаем еще не исчезло", - приводит агентство Рейтер заявление аналитика Capital.com Кайла Родда (Kyle Rodda). "Оно окончательно утихнет только тогда, когда Китай откажется от угроз ограничить экспорт редкоземельных металлов, а США отменят повышение пошлин до 100%, запланированное на 1 ноября. До этого момента на рынках будет сохраняться тревожность", - отметил аналитик. Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. А в прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.

