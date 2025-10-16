Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 16.10.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 16.10.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ
рынок
торги
сша
китай
дональд трамп
евростат
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1673 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 150,88 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18% - до 98,49 пункта. За предыдущие два торговых дня американская валюта подешевела к евро на 0,7%, к иене - на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,5%. Трейдеры с беспокойством следят за торговой политикой. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. В четверг была опубликована европейская макростатистика. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда. В пятницу же станут известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам сентября ускорилась до 2,2% с уровня августа в 2%.
сша
китай
рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, евростат
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Евростат
17:43 16.10.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам третий день подряд

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в четверг вечером, находится в минусе третью торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1673 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 150,88 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18% - до 98,49 пункта.
За предыдущие два торговых дня американская валюта подешевела к евро на 0,7%, к иене - на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,5%.
Трейдеры с беспокойством следят за торговой политикой. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
В четверг была опубликована европейская макростатистика. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда.
В пятницу же станут известны окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам сентября ускорилась до 2,2% с уровня августа в 2%.
Биржи США растут в четверг вечером
