"Газпром нефть" поддержала мораторий на обнуление топливного демпфера

Мораторий на обнуление топливного демпфера будет способствовать стабилизации внутреннего рынка топлива, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков | 16.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера будет способствовать стабилизации внутреннего рынка топлива, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков на полях РЭН. "Мы были одним из инициаторов обращения в правительство по поводу моратория на обнуление топливного демпфера. Поэтому, безусловно, поддерживаем принятое решение и считаем, что оно способствует стабилизации топливного рынка", - сказал он. Президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 по май 2026 года. Соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, по которому демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива – задним числом, с 1 сентября. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

