В Китае заявили об усилении фрагментации мировой экономики
В Китае заявили об усилении фрагментации мировой экономики
2025-10-16T09:27+0300
2025-10-16T09:27+0300
экономика
мировая экономика
китай
северная европа
вто
ПЕКИН, 16 окт – ПРАЙМ. Фрагментация мировой экономики в настоящее время усиливается, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и странами Северной Европы. "В настоящее время усиливается фрагментация мировой экономики, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают", - заявил Ван Вэньтао, слова которого в четверг приводит ведомство на своем сайте. Министр отметил, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая с пятью странами Северной Европы стабильно развивается и приносит плодотворные результаты. "Китай готов сотрудничать со странами Северной Европы для активной реализации Инициативы глобального управления, поддержки системы многосторонней торговли с центральной ролью ВТО, а также, чтобы компенсировать неопределенность внешней среды уверенностью в прагматичном сотрудничестве", - добавил он. Он добавил, что Китай продолжит придерживаться всестороннего углубления реформ и будет расширять открытость на высоком уровне. "Мы приветствуем расширение присутствия иностранных компаний, в том числе из стран Северной Европы, на китайском рынке", - добавил он.
китай
северная европа
мировая экономика, китай, северная европа, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ВТО
09:27 16.10.2025
 
В Китае заявили об усилении фрагментации мировой экономики

ПЕКИН, 16 окт – ПРАЙМ. Фрагментация мировой экономики в настоящее время усиливается, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и странами Северной Европы.
"В настоящее время усиливается фрагментация мировой экономики, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают", - заявил Ван Вэньтао, слова которого в четверг приводит ведомство на своем сайте.
Министр отметил, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая с пятью странами Северной Европы стабильно развивается и приносит плодотворные результаты.
"Китай готов сотрудничать со странами Северной Европы для активной реализации Инициативы глобального управления, поддержки системы многосторонней торговли с центральной ролью ВТО, а также, чтобы компенсировать неопределенность внешней среды уверенностью в прагматичном сотрудничестве", - добавил он.
Он добавил, что Китай продолжит придерживаться всестороннего углубления реформ и будет расширять открытость на высоком уровне.
"Мы приветствуем расширение присутствия иностранных компаний, в том числе из стран Северной Европы, на китайском рынке", - добавил он.
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСЕВЕРНАЯ ЕВРОПАВТО
 
 
Заголовок открываемого материала