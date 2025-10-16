В Китае заявили об усилении фрагментации мировой экономики

https://1prime.ru/20251016/ekonomika-863581122.html

ПЕКИН, 16 окт – ПРАЙМ. Фрагментация мировой экономики в настоящее время усиливается, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на Форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и странами Северной Европы. "В настоящее время усиливается фрагментация мировой экономики, а нестабильность и неопределённость значительно возрастают", - заявил Ван Вэньтао, слова которого в четверг приводит ведомство на своем сайте. Министр отметил, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая с пятью странами Северной Европы стабильно развивается и приносит плодотворные результаты. "Китай готов сотрудничать со странами Северной Европы для активной реализации Инициативы глобального управления, поддержки системы многосторонней торговли с центральной ролью ВТО, а также, чтобы компенсировать неопределенность внешней среды уверенностью в прагматичном сотрудничестве", - добавил он. Он добавил, что Китай продолжит придерживаться всестороннего углубления реформ и будет расширять открытость на высоком уровне. "Мы приветствуем расширение присутствия иностранных компаний, в том числе из стран Северной Европы, на китайском рынке", - добавил он.

