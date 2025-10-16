Комитет ГД подготовил проект о предупреждении о вреде энергетиков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект об обязательном указании с 1 марта 2026 года в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 октября. Документ предусматривает, что реклама таких напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. При этом устанавливаются требования к размеру и продолжительности такого предупреждения. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, его продолжительность должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). В ходе доработки комитет по экономполитике поддержал поправку к законопроекту, согласно которой реклама тонизирующих напитков также не должна обращаться к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Кроме того, срок вступления закона в силу в рамках поправок был перенесен с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. Регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения и нервной системе, подчеркивал депутат. Данная инициатива, по его словам, позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления.
10:29 16.10.2025
 
Комитет ГД подготовил проект о предупреждении о вреде энергетиков

Указание в рекламе энергетиков об их вреде хотят сделать обязательным с марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект об обязательном указании с 1 марта 2026 года в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. На рассмотрение Думы его планируется вынести 21 октября.
Документ предусматривает, что реклама таких напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. При этом устанавливаются требования к размеру и продолжительности такого предупреждения.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, его продолжительность должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
В ходе доработки комитет по экономполитике поддержал поправку к законопроекту, согласно которой реклама тонизирующих напитков также не должна обращаться к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Кроме того, срок вступления закона в силу в рамках поправок был перенесен с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года.
Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон.
Регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения и нервной системе, подчеркивал депутат. Данная инициатива, по его словам, позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления.
#Электронная сигарета - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Госдума разработала проект о штрафах за продажу вейпов
16 сентября, 11:23
 
