Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут - 16.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг на ожидании роста акций компаний технологического сектора после выхода недавних корпоративных... | 16.10.2025, ПРАЙМ
14:04 16.10.2025
 
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях от техсектора

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг на ожидании роста акций компаний технологического сектора после выхода недавних корпоративных отчетностей, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 13.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,41% - до 46 683 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,58%, до 25 069,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 6 743 пунктов.
"Мы видим, что компании все также расходуют средства, а технологии искусственного интеллекта продолжают внедряться. Акции должны продолжать подниматься в цене. Но, я не думаю, что этот процесс будет линейным", - цитирует Блумберг мнение стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali).
Акции американской технологической Salesforcеs поднимаются на предторгах четверга более чем на 6%. Ранее сообщалось, что выручка компании за второй квартал 2026 фингода выросла на 10% в годовом выражении - до 10,2 миллиарда доллара.
При этом бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) в США перед основными торгами дня растут на 1,7%. В третьем квартале чистая прибыль поднялась на 39,1% в годовом выражении - до 452,302 миллиарда тайваньских долларов.
