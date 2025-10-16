https://1prime.ru/20251016/gaz-863589318.html

Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, заявил Путин

2025-10-16T14:39+0300

газ

россия

владимир путин

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, но нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия обладает уникальными запасами газа. Мы сохраняем его добычу на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

