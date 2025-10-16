Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, заявил Путин - 16.10.2025
Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, заявил Путин
2025-10-16T14:39+0300
2025-10-16T14:39+0300
газ
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, но нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия обладает уникальными запасами газа. Мы сохраняем его добычу на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251016/import-863583667.html
газ, россия, владимир путин
Газ, РОССИЯ, Владимир Путин
14:39 16.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия сохраняет добычу газа на высоком уровне, но нужно повысить добычу трудноизвлекаемых запасов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия обладает уникальными запасами газа. Мы сохраняем его добычу на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
11:33
 
ГазРОССИЯВладимир Путин
 
 
