Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер - 16.10.2025
Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер
Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер - 16.10.2025, ПРАЙМ
Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков опроверг, что у компании появился партнер в "Салым Петролеум Девелопмент". | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T18:32+0300
2025-10-16T18:32+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков опроверг, что у компании появился партнер в "Салым Петролеум Девелопмент". Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах "Российской энергетической недели", действительно ли у "Газпром нефти" появился новый партнер в Салымском проекте, Дюков ответил: "Эта информация не соответствует действительности". Ранее в октябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Геннадий Тимченко стал совладельцем ООО "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД). "Салым Петролеум Девелопмент" с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти. Британско-нидерландская Shell заявила о выходе из российских проектов в феврале 2022 года. Речь шла о совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", "Северный поток 2", "Енисей" и "Салым Петролеум". Shell сообщала, что в конце декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку. А а марте 2023 года "Газпром нефть" консолидировала 100% в бывшем СП с Shell. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
18:32 16.10.2025
 
Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер

Глава «Газпром нефти» Дюков опроверг, что у компании появился партнер в Салымском проекте

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбъекты Московского НПЗ "Газпром нефти"
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Объекты Московского НПЗ "Газпром нефти". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков опроверг, что у компании появился партнер в "Салым Петролеум Девелопмент".
Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах "Российской энергетической недели", действительно ли у "Газпром нефти" появился новый партнер в Салымском проекте, Дюков ответил: "Эта информация не соответствует действительности".
Ранее в октябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Геннадий Тимченко стал совладельцем ООО "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД).
"Салым Петролеум Девелопмент" с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.
Британско-нидерландская Shell заявила о выходе из российских проектов в феврале 2022 года. Речь шла о совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", "Северный поток 2", "Енисей" и "Салым Петролеум".
Shell сообщала, что в конце декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку. А а марте 2023 года "Газпром нефть" консолидировала 100% в бывшем СП с Shell.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
