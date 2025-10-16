Глава "Газпром нефти" опроверг, что у компании появился партнер
Объекты Московского НПЗ "Газпром нефти". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков опроверг, что у компании появился партнер в "Салым Петролеум Девелопмент".
Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах "Российской энергетической недели", действительно ли у "Газпром нефти" появился новый партнер в Салымском проекте, Дюков ответил: "Эта информация не соответствует действительности".
Ранее в октябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Геннадий Тимченко стал совладельцем ООО "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД).
"Салым Петролеум Девелопмент" с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.
Британско-нидерландская Shell заявила о выходе из российских проектов в феврале 2022 года. Речь шла о совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", "Северный поток 2", "Енисей" и "Салым Петролеум".
Shell сообщала, что в конце декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку. А а марте 2023 года "Газпром нефть" консолидировала 100% в бывшем СП с Shell.
