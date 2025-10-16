https://1prime.ru/20251016/georgieva-863599204.html

Сирия запросила помощь МВФ в восстановлении государственных институтов

ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Власти Сирии запросили помощь Международного валютного фонда (МВФ) в восстановлении государственных институтов страны, заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Сирия попросила нас о поддержке в восстановлении институтов, особенно центрального банка", - сообщила она журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева добавила, что в рамках данного запроса фонд уже направлял команду своих представителей в Дамаск. В среду сирийский министр финансов Мухаммед Барния сообщил журналистам в Вашингтоне, что Дамаск в настоящее время не намерен брать новые займы у МВФ или Всемирного банка. В беседе с РИА Новости Барния заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала Дамаску поддержку в восстановлении страны по всем экономическим секторам. В среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры и Россия может оказать поддержку в этом вопросе.

