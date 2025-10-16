Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk - 16.10.2025, ПРАЙМ
Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk - 16.10.2025, ПРАЙМ
Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
Украине стоит осознать, что поставки крылатых ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте в ее пользу, поскольку российская армия быстро... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T03:38+0300
2025-10-16T04:12+0300
мировая экономика
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украине стоит осознать, что поставки крылатых ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте в ее пользу, поскольку российская армия быстро приспосабливается к новым угрозам, высказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung. "Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась", — пояснил он. Райснер подчеркнул необходимость объективного подхода к анализу текущей обстановки на фронте. Несмотря на значительную поддержку от западных стран, ситуация для Украины не изменилась в лучшую сторону.По его мнению, поставка ракет Tomahawk не ускорит завершение конфликта, а только приведет к новой эскалации, что никому не принесет пользы. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отметил, что практически готов принять решение о возможной передаче ракет Tomahawk Украине, но ему необходимо понять, каким образом Киев планирует их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что применение данных ракет Украиной может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Россия готова к ответным мерам: российские системы ПВО уже смогли адаптироваться к ATACMS и готовятся противодействовать новым видам вооружений.
украина
сша
киев
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
03:38 16.10.2025 (обновлено: 04:12 16.10.2025)
 
Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk

Полковник Райснер: ракеты Tomahawk не изменят ход СВО

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украине стоит осознать, что поставки крылатых ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте в ее пользу, поскольку российская армия быстро приспосабливается к новым угрозам, высказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.
"Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась", — пояснил он.
Райснер подчеркнул необходимость объективного подхода к анализу текущей обстановки на фронте. Несмотря на значительную поддержку от западных стран, ситуация для Украины не изменилась в лучшую сторону.
По его мнению, поставка ракет Tomahawk не ускорит завершение конфликта, а только приведет к новой эскалации, что никому не принесет пользы.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отметил, что практически готов принять решение о возможной передаче ракет Tomahawk Украине, но ему необходимо понять, каким образом Киев планирует их использовать.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что применение данных ракет Украиной может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Россия готова к ответным мерам: российские системы ПВО уже смогли адаптироваться к ATACMS и готовятся противодействовать новым видам вооружений.
Мировая экономикаУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
