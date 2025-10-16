https://1prime.ru/20251016/germaniya-863573814.html

Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk

Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk - 16.10.2025, ПРАЙМ

Офицер объяснил, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk

Украине стоит осознать, что поставки крылатых ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте в ее пользу, поскольку российская армия быстро... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T03:38+0300

2025-10-16T03:38+0300

2025-10-16T04:12+0300

мировая экономика

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_125:0:900:436_1920x0_80_0_0_0fe8735bfcd4f8f0b6ab319b28a86e3d.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украине стоит осознать, что поставки крылатых ракет Tomahawk не смогут кардинально изменить ситуацию в конфликте в ее пользу, поскольку российская армия быстро приспосабливается к новым угрозам, высказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung. "Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась", — пояснил он. Райснер подчеркнул необходимость объективного подхода к анализу текущей обстановки на фронте. Несмотря на значительную поддержку от западных стран, ситуация для Украины не изменилась в лучшую сторону.По его мнению, поставка ракет Tomahawk не ускорит завершение конфликта, а только приведет к новой эскалации, что никому не принесет пользы. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отметил, что практически готов принять решение о возможной передаче ракет Tomahawk Украине, но ему необходимо понять, каким образом Киев планирует их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что применение данных ракет Украиной может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Россия готова к ответным мерам: российские системы ПВО уже смогли адаптироваться к ATACMS и готовятся противодействовать новым видам вооружений.

https://1prime.ru/20250930/ukraina-862979903.html

https://1prime.ru/20251005/putin-863170420.html

https://1prime.ru/20250929/rakety-862973861.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин