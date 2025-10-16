https://1prime.ru/20251016/glava-863572369.html
Глава МВФ планирует посетить Украину
2025-10-16T00:27+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена, передает агентство Блумберг со ссылкой на интервью с представителем организации.
"Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", - пишет агентство.
По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы.
В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.
