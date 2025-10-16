Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ планирует посетить Украину
мировая экономика
экономика
банки
киев
украина
кристалина георгиева
мвф
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена, передает агентство Блумберг со ссылкой на интервью с представителем организации. "Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", - пишет агентство. По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы. В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.
мировая экономика, банки, киев, украина, кристалина георгиева, мвф
Мировая экономика, Экономика, Банки, Киев, УКРАИНА, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ планирует посетить Украину

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена, передает агентство Блумберг со ссылкой на интервью с представителем организации.
"Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", - пишет агентство.
По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы.
В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.
 
Мировая экономика, Банки, Киев, УКРАИНА, Кристалина Георгиева, МВФ
 
 
