https://1prime.ru/20251016/glyzin-863575228.html

Суд рассмотрит иск РАО к Алексею Глызину на 170 тысяч рублей

Суд рассмотрит иск РАО к Алексею Глызину на 170 тысяч рублей - 16.10.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск РАО к Алексею Глызину на 170 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Российского авторского общества о взыскании более 170 тысяч рублей с популярного эстрадного исполнителя Алексея Глызина,... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T04:49+0300

2025-10-16T04:49+0300

2025-10-16T04:49+0300

бизнес

общество

экономика

московская область

дальний восток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575228.jpg?1760579392

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Российского авторского общества о взыскании более 170 тысяч рублей с популярного эстрадного исполнителя Алексея Глызина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был подан в конце сентября, суд решил рассмотреть его в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний. Основания исковых требований и обстоятельства спора пока не уточняются. Однако, как правило, иски РАО, которая занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов, связаны с неуплатой исполнителями или организаторами мероприятий этого вознаграждения. Алексей Глызин - советский и эстрадный певец и музыкант. Родился 13 января 1954 года в городе Мытищи Московской области. Согласно данным с официального сайта певца, он три года проучился в радиоаппаратостроительном техникуме, но бросил учебу и стал играть в мытищинском ансамбле. После заочного обучения в Тамбовском музучилище Глызин перевелся в Московский институт культуры. После служил в армии на Дальнем Востоке. В 1980 Глызин стал одним из солистов в группе "Веселые ребята", исполняя шлягеры тех лет "Не волнуйтесь, тетя", "Розита", "Автомобили". В 1989 году он начинает сольную карьеру, собрав группу "Ура". В августе 2006 года президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Алексею Глызину звания заслуженного артиста Российской Федерации.

московская область

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , московская область, дальний восток, владимир путин