В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В ноябре пенсии повысят пожилым людям, которым в октябре исполнилось 80 лет или тем, кто прекратил трудовую деятельность, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий. Повышения затронут несколько категорий граждан, для которых наступили законные основания для пересмотра выплат. Прежде всего, это пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре", - сказал Говырин. По словам депутата, им автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии: с 8907,70 до 17815,40 рубля. "Если за пенсионером официально оформлен уход, к его страховой пенсии добавляется ежемесячная надбавка в размере 1314 рублей, а к государственной пенсии — 1377 рублей. Аналогичная надбавка действует для инвалидов первой группы, независимо от возраста, если инвалидность установлена официально", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что для тех, кто проживает в северных регионах, итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов, достигая почти двадцати тысяч рублей в месяц "Еще одна категория — пенсионеры, которые уволились в октябре. С ноября они начинают получать пенсию уже в полном размере, с учетом всех индексаций, проведенных за время их работы. Также перерасчет традиционно проводится для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти выплаты пересматриваются ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — в зависимости от накопленных страховых взносов и продолжительности спецстажа", - рассказал Говырин. Он добавил, что средняя прибавка для этих групп составит от полутора до трех тысяч рублей. "Кроме того, ноябрьские выплаты приходят уже с учетом октябрьской индексации военных пенсий на 7,6 процента, что увеличило их средний размер до 40–45 тысяч рублей", - заключил депутат.

