Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян - 16.10.2025
Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян
Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян
происшествия
россия
грузия
минфин
ТБИЛИСИ, 16 окт - ПРАЙМ. Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе. "Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России", - сказал Тавберидзе.По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
россия, грузия, минфин
Происшествия, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Минфин
13:26 16.10.2025 (обновлено: 13:38 16.10.2025)
 
Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
ТБИЛИСИ, 16 окт - ПРАЙМ. Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России", - сказал Тавберидзе.
По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.
Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.
Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.
Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
ПроисшествияРОССИЯГРУЗИЯМинфин
 
 
