https://1prime.ru/20251016/gruziya-863587115.html

Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян

Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян - 16.10.2025, ПРАЙМ

Минфин Грузии сообщил о задержании пяти россиян

Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T13:26+0300

2025-10-16T13:26+0300

2025-10-16T13:38+0300

происшествия

россия

грузия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт - ПРАЙМ. Минфин Грузии задержал пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов, заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе. "Следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России", - сказал Тавберидзе.По данным следствия, одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги виртуальных активов. За последние несколько месяцев были совершены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, которые включали международные неконтролируемые транзакции в стране.Расследование также выявило, что граждане РФ, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию и приобретали виртуальные активы, после чего придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. Несмотря на крупные операции, компания и частные лица не платили деньги в бюджет.Тавберидзе сообщил, что в результате обыска разных локаций в Тбилиси из офиса компании изъято 371 тысяч долларов, документация и компьютерная техника. Так же у одного физлица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов и 250 тысяч долларов в результате обыска автомобиля одного из задержанных.Задержанным грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20251015/peskov-863543190.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, минфин