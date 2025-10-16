https://1prime.ru/20251016/indeksy-863596345.html

Биржи США растут в четверг вечером

Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,13% - до 46 313,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,59%, до 22 803,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 6 689,98 пункта. Акции американской технологической Salesforcе поднимаются более чем на 7%. Ранее сообщалось, что выручка компании за второй квартал 2026 фингода выросла на 10% в годовом выражении - до 10,2 миллиарда доллара. Также дорожают бумаги и других компаний сектора: Nvidia и Alphabet - более чем на 1%, Oracle - свыше 2%. Как сообщает агентство Рейтер, днем ранее инвестиционный консорциум, в который входят BlackRock, Microsoft и Nvidia, объявил, что приобретёт одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных Aligned в рамках сделки на 40 миллиардов долларов.

