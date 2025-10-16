Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США растут в четверг вечером - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/indeksy-863596345.html
Биржи США растут в четверг вечером
Биржи США растут в четверг вечером - 16.10.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут в четверг вечером
Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:42+0300
2025-10-16T17:42+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
nvidia
dow jones
alphabet
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,13% - до 46 313,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,59%, до 22 803,8 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,28%, до 6 689,98 пункта. Акции американской технологической Salesforcе поднимаются более чем на 7%. Ранее сообщалось, что выручка компании за второй квартал 2026 фингода выросла на 10% в годовом выражении - до 10,2 миллиарда доллара. Также дорожают бумаги и других компаний сектора: Nvidia и Alphabet - более чем на 1%, Oracle - свыше 2%. Как сообщает агентство Рейтер, днем ранее инвестиционный консорциум, в который входят BlackRock, Microsoft и Nvidia, объявил, что приобретёт одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных Aligned в рамках сделки на 40 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20251016/aktsii-863592997.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, nvidia, dow jones, alphabet, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, Nvidia, Dow Jones, Alphabet, Nasdaq Composite
17:42 16.10.2025
 
Биржи США растут в четверг вечером

Биржи США растут на удорожании акций компаний технологического сектора

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг вечером на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,13% - до 46 313,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,59%, до 22 803,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 6 689,98 пункта.
Акции американской технологической Salesforcе поднимаются более чем на 7%. Ранее сообщалось, что выручка компании за второй квартал 2026 фингода выросла на 10% в годовом выражении - до 10,2 миллиарда доллара.
Также дорожают бумаги и других компаний сектора: Nvidia и Alphabet - более чем на 1%, Oracle - свыше 2%.
Как сообщает агентство Рейтер, днем ранее инвестиционный консорциум, в который входят BlackRock, Microsoft и Nvidia, объявил, что приобретёт одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных Aligned в рамках сделки на 40 миллиардов долларов.
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
15:51
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиСШАNvidiaDow JonesAlphabetNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала