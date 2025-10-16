Исследование показало, сколько россиян добровольно страхуют свои квартиры

https://1prime.ru/20251016/issledovanie-863575132.html

2025-10-16

2025-10-16T04:46+0300

2025-10-16T04:46+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Добровольно страхуют свои квартиры только 15% россиян, большинство делают это из-за необходимости соблюдать условия ипотечного кредита, а почти половина собственников жилья в многоквартирных домах в РФ не страхует его и даже не планирует этого делать, говорится в исследовании девелопера Level Group и страховой компании "Ренессанс Страхование", с которым ознакомилось РИА Новости. "Согласно данным исследования, лишь 15% россиян добровольно страхуют свое жилье. Еще 23% делают это вынужденно, так как этого требует условие ипотечной программы. При этом почти половина респондентов - 46% - не страхуют квартиру и не планируют этого делать, а 14% только планируют застраховать жилье", - говорится в исследовании. При этом оказалось, что готовность страховать квартиру напрямую связана с возрастом жилого фонда. В старых домах, построенных до 1950 года, владельцев, добровольно страхующих жилье, оказалось 22%. При этом среди них выявлена самая большая доля тех, кто вовсе не намерен этого делать - 65%. В новых домах только 30% собственников не планирует страховать имущество. "На самом деле ситуация объясняется просто: такие дома часто или элитное жилье в центре, или сегмент ультра-эконом класса, в том числе коммунальные квартиры" - объяснил директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование" Артем Искра. "На практике, дома до 1950 года без капремонта с деревянными перекрытиями часто принимаются на страхование только после индивидуальной оценки", - напомнил он. Среди владельцев квартир в домах 2000-2010 годов постройки 26% страхуют имущество добровольно. А жители новых домов, возведенных после 2025 года, чаще страхуют квартиры для сохранения действующей ставки по ипотеке и лишь 7% страхуют добровольно. "Для банка застрахованная недвижимость - это гарантия сохранения залоговой стоимости. Если квартира, выступающая залогом, будет уничтожена, страховое возмещение позволит погасить задолженность перед банком, а в случае, если была застрахована отделка, выплата поможет компенсировать последствия, например, затопления," - пояснил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

