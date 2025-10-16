https://1prime.ru/20251016/issledovanie-863576550.html

Исследование показало, как россияне делают сбережения

Исследование показало, как россияне делают сбережения - 16.10.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, как россияне делают сбережения

16.10.2025

финансы

банки

экономика

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Треть россиян из тех, кто делает сбережения, хранят накопления на вкладах в банках, а каждый пятый копит наличные, говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах Жизнь", с которым ознакомилось РИА Новости. В целом, по данным авторов, россияне ответственно подходят к вопросу сбережений: 67% участников исследования сообщили, что формируют накопления. "Многие предпочитают хранить свои деньги на вкладах в банках - 34%, откладывать наличность - 22% или инвестировать в акции и облигации - 19%", - говорится в исследовании. Помимо этого, 10% участников указали в качестве предпочтительных способов формирования накоплений индивидуальные инвестиционные счета, 7% - паевые инвестиционные фонды, а 6% - программы инвестиционно-накопительного страхования жизни. Больше половины заявили, что ежемесячно откладывают около 10% своего дохода, каждый пятый - 20%, а каждый десятый сберегает более 20% ежемесячного заработка. Еще 16% участников признались, что делают это нерегулярно - только с крупных поступлений и бонусов. "Результаты исследования показывают, что сегодня большинство россиян ответственно подходят к вопросам формирования капитала и финансовой подушки безопасности и ищут подходящие для себя способы сбережения. Это свидетельствует о зрелом отношении к деньгам и стремлении к долгосрочной финансовой стабильности", - полагают авторы.

2025

Новости

финансы, банки