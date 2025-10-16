Исследование показало, что мужчины чаще покупают IT-курсы

https://1prime.ru/20251016/issledovanie-863577860.html

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мужчины в России чаще покупают IT-курсы, тогда как женщины предпочитают курсы по психологии, спорту и языкам, говорится в исследовании лаборатории практических бизнес-исследований Central Data Lab и проекта "Бизнес секреты", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что во время исследования были изучены обезличенные данные по оплатам (единовременным и рассрочкам) более 52 миллионов россиян в категории обучающих услуг. Под обучающими услугами подразумеваются не столько учреждения с образовательной лицензией, сколько сфера EdTech и инфобизнеса. "Направление IT - единственное, где среди покупателей преобладают мужчины. На мужчин приходится 53% всех единовременных оплат и 59% рассрочек", - говорится в исследовании. "В категориях "Все профессии", "Психология", "Спорт", "Детское обучение" и "Языки" значительное большинство - женщины. Так, например, в психологических обучающих продуктах их доля составляет 75% в единоразовых оплатах и 78% в рассрочках. В "Спорте" - 74 и 76%. Это указывает на высокую вовлеченность женщин в этих категориях обучения", - добавляется там. Также, по данным аналитиков, в большинстве категорий доля транзакций из регионов превышает 35-70%. "Наибольшая доля - в "Детском обучении": 70% единоразовых оплат и 78% рассрочек приходится на регионы. Аналогичная картина - в направлении "Все профессии" (45 и 55%), "IT" (37 и 49%) и "Языках" (33 и 58%)", - указали они. Отмечается, что в Москве и Московской области популярнее всего курсы в сфере спорта и психологии - 51% и 49% единоразовых оплат соответственно. "Однако при оплате в рассрочку доля Москвы снижается, а регионов - растет. Так, в "Спорте" доля регионов в рассрочках - 53% против 38% в Москве", - поясняется в исследовании. Там же говорится, что средний чек при единовременной оплате в группах от 20 до 79 лет варьируется от 15,882 тысячи рублей до 16,952 тысячи рублей. Исключением стали люди старше 80 лет, у них он вырос до 24,351 тысячи рублей. При оплате рассрочкой средний чек в группе 20-29 лет составляет 123,196 тысячи рублей и далее снижается до 89,359 тысячи рублей у покупателей 70-79 лет. Аналитики отмечают, в IT 77,4% транзакций приходится на потребителей в возрасте 20-39 лет. Примерно такие же доли в этой возрастной группе в сегментах языкового и профессионального обучения. На группу от 40 до 49 лет приходится 12,4% транзакций при оплате ИТ-обучения, чуть больше в группах языкового и профессионального обучения. "В психологическом и спортивном обучении основная доля транзакций - в группе 30-39 лет (43,4 и 41,1% соответственно). При этом доли в группе от 20 до 29 лет и от 40 до 49 лет тоже достаточно высоки. В психологическом обучении доля транзакций смещается в сторону более молодой аудитории, в спортивном наоборот, в сторону более старшей", - объясняется в исследовании. При этом сказано, что рассрочками наиболее активно пользуются люди в возрасте от 20 до 39 лет. Однако в сегменте IT наибольшая доля рассрочек приходится на группу 20-29 лет. В детском обучении 52,5% рассрочек оформляют люди 40-49 лет. "В первом случае заметно сохранение высокого спроса на IT-профессии среди молодых людей. Во втором мы, вероятно, видим оплату родителями долгосрочного обучения своих детей", - заключили эксперты.

