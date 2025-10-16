Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с "Якутугля" более трех миллионов рублей с инвалида - 16.10.2025
Суд взыскал с "Якутугля" более трех миллионов рублей с инвалида
Суд взыскал с "Якутугля" более трех миллионов рублей с инвалида - 16.10.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Якутугля" более трех миллионов рублей с инвалида
Суд взыскал с "Якутугля" в пользу водителя автомобиля "БелАЗ-75131", получившего инвалидность из-за производственной травмы, более трех миллионов рублей,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:44+0300
2025-10-16T05:44+0300
ЯКУТСК, 16 окт - ПРАЙМ. Суд взыскал с "Якутугля" в пользу водителя автомобиля "БелАЗ-75131", получившего инвалидность из-за производственной травмы, более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба верховного суда республики. Как отметили в суде, в декабре 2023 года водитель автомобиля "БелАЗ-75131" во время транспортировки горной массы получил производственную травму. Позже ему установили вторую группу инвалидности. Истец обратился к работодателю за единовременным пособием, но тот не отреагировал. Тогда истец обратился в суд с иском к АО ХК "Якутуголь" о взыскании морального и материального вреда. Суд установил, что причиной несчастного случая на производстве послужили конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, технологического оборудования, механизмов, стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты. "Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с АО ХК "Якутуголь" единовременное пособие в счет возмещения морального вреда в размере 2 222 450,69 рубля, проценты за задержку выплат единовременного пособия в сумме 550 353 рублей 75 копеек, единовременную выплату в счет возмещения морального вреда и компенсации за нарушение трудовых прав в размере 530 000 рублей. Ответчика не устроило решение Нерюнгринского городского суда, и он подал жалобы в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив представленные материалы и выслушав доводы сторон, подтвердила законность решения и оставила его в силе. Решение вступило в законную силу", - информирует пресс-служба.
05:44 16.10.2025
 
Суд взыскал с "Якутугля" более трех миллионов рублей с инвалида

Суд взыскал с «Якутугля» более трех миллионов рублей с инвалида

ЯКУТСК, 16 окт - ПРАЙМ. Суд взыскал с "Якутугля" в пользу водителя автомобиля "БелАЗ-75131", получившего инвалидность из-за производственной травмы, более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба верховного суда республики.
Как отметили в суде, в декабре 2023 года водитель автомобиля "БелАЗ-75131" во время транспортировки горной массы получил производственную травму. Позже ему установили вторую группу инвалидности. Истец обратился к работодателю за единовременным пособием, но тот не отреагировал. Тогда истец обратился в суд с иском к АО ХК "Якутуголь" о взыскании морального и материального вреда.
Суд установил, что причиной несчастного случая на производстве послужили конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, технологического оборудования, механизмов, стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты.
"Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с АО ХК "Якутуголь" единовременное пособие в счет возмещения морального вреда в размере 2 222 450,69 рубля, проценты за задержку выплат единовременного пособия в сумме 550 353 рублей 75 копеек, единовременную выплату в счет возмещения морального вреда и компенсации за нарушение трудовых прав в размере 530 000 рублей. Ответчика не устроило решение Нерюнгринского городского суда, и он подал жалобы в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив представленные материалы и выслушав доводы сторон, подтвердила законность решения и оставила его в силе. Решение вступило в законную силу", - информирует пресс-служба.
 
Заголовок открываемого материала