Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/khusnullin-863584540.html
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением - 16.10.2025, ПРАЙМ
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением и будет завершено в течение 1,5-2 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:55+0300
2025-10-16T11:55+0300
бизнес
россия
мариуполь
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546127_0:83:3344:1964_1920x0_80_0_0_e1c9bfef46c25f758ab49509841bea18.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Строительство обхода Мариуполя идет с опережением и будет завершено в течение 1,5-2 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас очень хороший проект реализовывается - это обход Мариуполя. Потому что сегодня дорога построена так, что машины чуть ли не через центр города идут, причем грузовики тоже. Поэтому сейчас мы строим в рамках развития Азовского кольца обход Мариуполя - хорошими темпами развернулись и идем прямо с опережением. Думаю, что обход даже в течение 1,5-2 лет будет закончен точно", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, на строительство обхода Мариуполя до конца года планируется выделить дополнительные средства.
https://1prime.ru/20250908/mariupol-861939626.html
мариуполь
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546127_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_dcaf4babb63d649722490cfcc15c0085.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, мариуполь, рф, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Мариуполь, РФ, Марат Хуснуллин
11:55 16.10.2025
 
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением

Строительство обхода Мариуполя завершат в течение двух лет

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Проведение работ . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Строительство обхода Мариуполя идет с опережением и будет завершено в течение 1,5-2 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас очень хороший проект реализовывается - это обход Мариуполя. Потому что сегодня дорога построена так, что машины чуть ли не через центр города идут, причем грузовики тоже. Поэтому сейчас мы строим в рамках развития Азовского кольца обход Мариуполя - хорошими темпами развернулись и идем прямо с опережением. Думаю, что обход даже в течение 1,5-2 лет будет закончен точно", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на строительство обхода Мариуполя до конца года планируется выделить дополнительные средства.
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Таможенный пост откроют в порту Мариуполя
8 сентября, 08:26
 
БизнесРОССИЯМариупольРФМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала