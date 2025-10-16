https://1prime.ru/20251016/khusnullin-863584540.html
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением - 16.10.2025, ПРАЙМ
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением и будет завершено в течение 1,5-2 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:55+0300
2025-10-16T11:55+0300
2025-10-16T11:55+0300
бизнес
россия
мариуполь
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546127_0:83:3344:1964_1920x0_80_0_0_e1c9bfef46c25f758ab49509841bea18.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Строительство обхода Мариуполя идет с опережением и будет завершено в течение 1,5-2 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас очень хороший проект реализовывается - это обход Мариуполя. Потому что сегодня дорога построена так, что машины чуть ли не через центр города идут, причем грузовики тоже. Поэтому сейчас мы строим в рамках развития Азовского кольца обход Мариуполя - хорошими темпами развернулись и идем прямо с опережением. Думаю, что обход даже в течение 1,5-2 лет будет закончен точно", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, на строительство обхода Мариуполя до конца года планируется выделить дополнительные средства.
https://1prime.ru/20250908/mariupol-861939626.html
мариуполь
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546127_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_dcaf4babb63d649722490cfcc15c0085.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, мариуполь, рф, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Мариуполь, РФ, Марат Хуснуллин
Строительство обхода Мариуполя идет с опережением
Строительство обхода Мариуполя завершат в течение двух лет