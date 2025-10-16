https://1prime.ru/20251016/kitaj-863576292.html
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли
ПЕКИН, 16 окт - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли и отстаивать многосторонность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"Китай готов укреплять многостороннюю координацию и взаимную поддержку с Францией в рамках ООН, отстаивать истинную многосторонность, защищать систему свободной торговли, совместно укреплять международные прогрессивные силы, а также содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в четверг приводит МИД КНР.
Вместе с тем он отметил, что "на фоне потрясений мирового экономического порядка двусторонняя торговля и двусторонние инвестиции между Китаем и Францией сохраняют тенденцию к росту, что отражает высокую устойчивость и широкие возможности для делового сотрудничества между Китаем и Францией".
Он добавил, что Пекин и Париж должны продолжать углублять сотрудничество в традиционных областях, включая мирный атом, космическую сферу, сельское хозяйство и продовольствие, а также активно изучать перспективы сотрудничества в новых областях, таких как искусственный интеллект, зеленая и цифровая экономика, новые источники энергии, биомедицина и финансовые услуги.
