Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/kitaj-863576292.html
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли - 16.10.2025, ПРАЙМ
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли и отстаивать многосторонность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:32+0300
2025-10-16T05:32+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
франция
кнр
ван и
оон
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576292.jpg?1760581935
ПЕКИН, 16 окт - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли и отстаивать многосторонность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. "Китай готов укреплять многостороннюю координацию и взаимную поддержку с Францией в рамках ООН, отстаивать истинную многосторонность, защищать систему свободной торговли, совместно укреплять международные прогрессивные силы, а также содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в четверг приводит МИД КНР. Вместе с тем он отметил, что "на фоне потрясений мирового экономического порядка двусторонняя торговля и двусторонние инвестиции между Китаем и Францией сохраняют тенденцию к росту, что отражает высокую устойчивость и широкие возможности для делового сотрудничества между Китаем и Францией". Он добавил, что Пекин и Париж должны продолжать углублять сотрудничество в традиционных областях, включая мирный атом, космическую сферу, сельское хозяйство и продовольствие, а также активно изучать перспективы сотрудничества в новых областях, таких как искусственный интеллект, зеленая и цифровая экономика, новые источники энергии, биомедицина и финансовые услуги.
китай
франция
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, франция, кнр, ван и, оон, мид кнр, мид китая
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, КНР, Ван И, ООН, МИД КНР, МИД Китая
05:32 16.10.2025
 
Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли

Ван И: Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 окт - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Францией защищать систему свободной торговли и отстаивать многосторонность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"Китай готов укреплять многостороннюю координацию и взаимную поддержку с Францией в рамках ООН, отстаивать истинную многосторонность, защищать систему свободной торговли, совместно укреплять международные прогрессивные силы, а также содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в четверг приводит МИД КНР.
Вместе с тем он отметил, что "на фоне потрясений мирового экономического порядка двусторонняя торговля и двусторонние инвестиции между Китаем и Францией сохраняют тенденцию к росту, что отражает высокую устойчивость и широкие возможности для делового сотрудничества между Китаем и Францией".
Он добавил, что Пекин и Париж должны продолжать углублять сотрудничество в традиционных областях, включая мирный атом, космическую сферу, сельское хозяйство и продовольствие, а также активно изучать перспективы сотрудничества в новых областях, таких как искусственный интеллект, зеленая и цифровая экономика, новые источники энергии, биомедицина и финансовые услуги.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯКНРВан ИООНМИД КНРМИД Китая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала