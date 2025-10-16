Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ - 16.10.2025, ПРАЙМ
Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке, сообщает экономическое издание "Цайсинь Глобал". Интернет-компания Meituan специализируется на доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов и других товаров. Компания занимает ведущую роль в отрасли. Сервис также известен политикой скидок на заказы. "Ожесточенная ценовая война в сфере доставки еды Китая раздувает неустойчивый пузырь", - пишет "Цайсинь Глобал" со ссылкой на представителя отрасли. По словам генерального менеджера подразделения доставки еды в Meituan Сюэ Бина, с мая этого года количество заказов значительно увеличилось, но их средняя стоимость резко упала. "Рост, обусловленный субсидиями по принципу "цена за объем", не может быть долговечным", - считает Сюэ Бин. Сфера доставки еды в Китае переживает активную борьбу за долю рынка. В феврале 2024 года в нее официально вступила компания JD.com. В апреле Alibaba обновила свою платформу "моментальной" доставки и объявила о субсидировании в размере около 7 миллиардов долларов. Meituan тоже обновила программу субсидий и скидок. По данным издания, волна субсидий оказывает давление на сферу общественного питания, в которой уже отмечается высокое предложение, слабые потребительские расходы и резкое снижение цен. По мнению гендиректора подразделения коммерции Meituan Ван Пучжуна, падение цен вызвано избыточным количеством ресторанов на рынке. По его словам, на тысячу человек в Пекине приходится в два раза больше ресторанов, чем в Нью-Йорке. "Эпоха легких денег закончилась... Мы вступили в эпоху, где решающими факторами становятся эффективность и навык управления, а не игры с ценами", - отметил Ван Пучжун. Издание отмечает снижение спроса в сфере общественного питания в целом. Продажи ресторанов в Пекине в первом полугодии упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Привычки потребителей в еде меняются: они все чаще предпочитают ужин тесной компанией большим застольям. Деловые обеды теряют популярность, а туристы все чаще выбирают бюджетно поесть в местах с самообслуживанием, где можно приготовить хотпот и барбекю и где дружелюбная атмосфера", - подчеркивает "Цайсинь Глобал".
22:26 16.10.2025
 
Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ

