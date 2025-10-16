https://1prime.ru/20251016/kitay-863606192.html

Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ

Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ - 16.10.2025, ПРАЙМ

Рынку доставки еды в Китае угрожает "пузырь" из-за ценовых войн, пишут СМИ

Представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T22:26+0300

2025-10-16T22:26+0300

2025-10-16T22:26+0300

экономика

мировая экономика

бизнес

китай

пекин

нью-йорк

jd.com

alibaba

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862926328_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_55c36df150e26f976d28852656cf5ab0.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Представители ведущего сервиса доставки еды в Китае Meituan считают, что агрессивная ценовая конкуренция и масштабные субсидии в отрасли создают неустойчивый "пузырь" на рынке, сообщает экономическое издание "Цайсинь Глобал". Интернет-компания Meituan специализируется на доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов и других товаров. Компания занимает ведущую роль в отрасли. Сервис также известен политикой скидок на заказы. "Ожесточенная ценовая война в сфере доставки еды Китая раздувает неустойчивый пузырь", - пишет "Цайсинь Глобал" со ссылкой на представителя отрасли. По словам генерального менеджера подразделения доставки еды в Meituan Сюэ Бина, с мая этого года количество заказов значительно увеличилось, но их средняя стоимость резко упала. "Рост, обусловленный субсидиями по принципу "цена за объем", не может быть долговечным", - считает Сюэ Бин. Сфера доставки еды в Китае переживает активную борьбу за долю рынка. В феврале 2024 года в нее официально вступила компания JD.com. В апреле Alibaba обновила свою платформу "моментальной" доставки и объявила о субсидировании в размере около 7 миллиардов долларов. Meituan тоже обновила программу субсидий и скидок. По данным издания, волна субсидий оказывает давление на сферу общественного питания, в которой уже отмечается высокое предложение, слабые потребительские расходы и резкое снижение цен. По мнению гендиректора подразделения коммерции Meituan Ван Пучжуна, падение цен вызвано избыточным количеством ресторанов на рынке. По его словам, на тысячу человек в Пекине приходится в два раза больше ресторанов, чем в Нью-Йорке. "Эпоха легких денег закончилась... Мы вступили в эпоху, где решающими факторами становятся эффективность и навык управления, а не игры с ценами", - отметил Ван Пучжун. Издание отмечает снижение спроса в сфере общественного питания в целом. Продажи ресторанов в Пекине в первом полугодии упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Привычки потребителей в еде меняются: они все чаще предпочитают ужин тесной компанией большим застольям. Деловые обеды теряют популярность, а туристы все чаще выбирают бюджетно поесть в местах с самообслуживанием, где можно приготовить хотпот и барбекю и где дружелюбная атмосфера", - подчеркивает "Цайсинь Глобал".

https://1prime.ru/20251015/ssha-863571485.html

китай

пекин

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, китай, пекин, нью-йорк, jd.com, alibaba