Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг проголосует по предложенным Еврокомиссией поправкам в закон о реформировании... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T00:21+0300

2025-10-16T00:21+0300

2025-10-16T00:21+0300

энергетика

газ

экономика

венгрия

словакия

италия

марио драги

ес

ек

еп

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг проголосует по предложенным Еврокомиссией поправкам в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU, которые включат окончательный запрет на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов. Заседание начнется в 10.00 по местному времени (11.00 мск). Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года, соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Если поправки пройдут одобрение в профильном комитете, документ далее поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС. Однако, как неоднократно подчеркивали в ЕК, внесение таких решений в закон о реформировании энергетического сектора ЕС, в отличие от санкций, дает "долгосрочный эффект", поскольку они не могут быть отменены в рамках урегулирования украинского конфликта вместе со снятием санкций. Кроме того, утверждение таких поправок потребует квалифицированное большинство в Совете ЕС и большинство в Европарламенте, а не единогласное одобрение, как в случае с санкциями. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

венгрия

словакия

италия

2025

