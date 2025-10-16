https://1prime.ru/20251016/konflikt-863595837.html

"Единственный путь": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

"Единственный путь": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 16.10.2025, ПРАЙМ

"Единственный путь": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Западные поставки не помогут Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США в... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T17:30+0300

2025-10-16T17:30+0300

2025-10-16T17:30+0300

мировая экономика

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Западные поставки не помогут Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Украина не может победить — и мы движемся к катастрофе. Военный потенциал России остается подавляющим. Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты", — написал он.Дэвис также подчеркнул, что агрессивная риторика со стороны Вашингтона только усугубляет конфликт, и это может привести к прямой конфронтации с Россией.Дональд Трамп ранее подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсудить с американским лидером возможность получения дальнобойного оружия.На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.Владимир Путин назвал обсуждение этого вопроса "понтажом" и подчеркнул, что Россия ответит укреплением своей системы ПВО. Президент также отметил, что поставки Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, и добавил, что использование этих ракет невозможно без непосредственного участия американских военных.

https://1prime.ru/20251016/trevoga-863595344.html

https://1prime.ru/20251016/preduprezhdenie-863595183.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, сша, дональд трамп, владимир путин