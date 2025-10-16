"Единственный путь": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Дэвис назвал переговоры единственным способом завершить конфликт на Украине
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Западные поставки не помогут Украине, в связи с чем единственным способом завершить конфликт являются переговоры с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Украина не может победить — и мы движемся к катастрофе. Военный потенциал России остается подавляющим. Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты", — написал он.
Дэвис также подчеркнул, что агрессивная риторика со стороны Вашингтона только усугубляет конфликт, и это может привести к прямой конфронтации с Россией.
Дональд Трамп ранее подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсудить с американским лидером возможность получения дальнобойного оружия.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Владимир Путин назвал обсуждение этого вопроса "понтажом" и подчеркнул, что Россия ответит укреплением своей системы ПВО. Президент также отметил, что поставки Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, и добавил, что использование этих ракет невозможно без непосредственного участия американских военных.