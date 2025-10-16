https://1prime.ru/20251016/koreja-863574965.html
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию
Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T04:16+0300
2025-10-16T04:16+0300
2025-10-16T04:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863574965.jpg?1760577401
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, в начале осени южнокорейские компании поставили на российский рынок товаров на 416,4 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на четверть. Экспорт вырос до наибольшего уровня с февраля 2024 года, когда он составлял 682,3 миллиона долларов.
Импорт из России в начале осени остался почти без изменений - 719,6 миллиона долларов против 716,3 миллиона месяцем ранее.
В результате торговля двух стран составила 1,14 миллиарда долларов, что на четверть больше уровня августа и является максимумом с августа прошлого года.
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, южная корея
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию
Экспорт товаров из Южной Кореи в Россию вырос до максимума с февраля 2024 года
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, в начале осени южнокорейские компании поставили на российский рынок товаров на 416,4 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на четверть. Экспорт вырос до наибольшего уровня с февраля 2024 года, когда он составлял 682,3 миллиона долларов.
Импорт из России в начале осени остался почти без изменений - 719,6 миллиона долларов против 716,3 миллиона месяцем ранее.
В результате торговля двух стран составила 1,14 миллиарда долларов, что на четверть больше уровня августа и является максимумом с августа прошлого года.