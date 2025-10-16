Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. Так, в начале осени южнокорейские компании поставили на российский рынок товаров на 416,4 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на четверть. Экспорт вырос до наибольшего уровня с февраля 2024 года, когда он составлял 682,3 миллиона долларов. Импорт из России в начале осени остался почти без изменений - 719,6 миллиона долларов против 716,3 миллиона месяцем ранее. В результате торговля двух стран составила 1,14 миллиарда долларов, что на четверть больше уровня августа и является максимумом с августа прошлого года.
04:16 16.10.2025
 
Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию

Экспорт товаров из Южной Кореи в Россию вырос до максимума с февраля 2024 года

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни.
Так, в начале осени южнокорейские компании поставили на российский рынок товаров на 416,4 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на четверть. Экспорт вырос до наибольшего уровня с февраля 2024 года, когда он составлял 682,3 миллиона долларов.
Импорт из России в начале осени остался почти без изменений - 719,6 миллиона долларов против 716,3 миллиона месяцем ранее.
В результате торговля двух стран составила 1,14 миллиарда долларов, что на четверть больше уровня августа и является максимумом с августа прошлого года.
 
