https://1prime.ru/20251016/koreja-863574965.html

Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию

Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию - 16.10.2025, ПРАЙМ

Южная Корея увеличила поставки товаров в Россию

Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T04:16+0300

2025-10-16T04:16+0300

2025-10-16T04:16+0300

экономика

россия

мировая экономика

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863574965.jpg?1760577401

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Южная Корея в сентябре увеличила поставки товаров в Россию до максимума с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской таможни. Так, в начале осени южнокорейские компании поставили на российский рынок товаров на 416,4 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на четверть. Экспорт вырос до наибольшего уровня с февраля 2024 года, когда он составлял 682,3 миллиона долларов. Импорт из России в начале осени остался почти без изменений - 719,6 миллиона долларов против 716,3 миллиона месяцем ранее. В результате торговля двух стран составила 1,14 миллиарда долларов, что на четверть больше уровня августа и является максимумом с августа прошлого года.

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, южная корея