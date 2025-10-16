Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники "Русского лото" за 11 лет выиграли более 80 миллиардов рублей - 16.10.2025
Участники "Русского лото" за 11 лет выиграли более 80 миллиардов рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Начиная с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, участники розыгрышей "Русского лото" выиграли более 80 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Совокупная сумма разыгранного призового фонда в "Русском лото" с 2014 года составила более 80 миллиардов рублей, из которых за последний год участники выиграли почти 12 миллиардов рублей", - рассказали в компании. В целом, уточнили там, первый тираж "Русского лото" прошел 31 год назад, 16 октября 1994 года, в эфире телеканала РТР. Однако официальный подсчет ведется именно с 2014 года, когда лотерея стала государственной. С 2014 года в лотерее стали выигрышными почти 460 миллионов билетов, появилось 4 лотерейных миллиардера и более 3,8 тысячи миллионеров. За год, с 16 октября 2024 года по 16 октября 2025 года, выигрышными стали почти 53 миллиона билетов, а лотерейными миллионерами стали 495 человек.
08:52 16.10.2025
 
Участники "Русского лото" за 11 лет выиграли более 80 миллиардов рублей

Участники "Русского лото" с 2014 года выиграли более 80 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Начиная с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, участники розыгрышей "Русского лото" выиграли более 80 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Совокупная сумма разыгранного призового фонда в "Русском лото" с 2014 года составила более 80 миллиардов рублей, из которых за последний год участники выиграли почти 12 миллиардов рублей", - рассказали в компании.
В целом, уточнили там, первый тираж "Русского лото" прошел 31 год назад, 16 октября 1994 года, в эфире телеканала РТР. Однако официальный подсчет ведется именно с 2014 года, когда лотерея стала государственной.
С 2014 года в лотерее стали выигрышными почти 460 миллионов билетов, появилось 4 лотерейных миллиардера и более 3,8 тысячи миллионеров.
За год, с 16 октября 2024 года по 16 октября 2025 года, выигрышными стали почти 53 миллиона билетов, а лотерейными миллионерами стали 495 человек.
