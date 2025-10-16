Стоимость меди снижается третий день подряд

https://1prime.ru/20251016/med-863579872.html

2025-10-16T08:29+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается примерно на 1%, продолжая отрицательную тенденцию двух предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.20 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex сокращается в цене на 1,01%, до 4,964 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника и среды суммарно металл подешевел на 3,43%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца при этом выросла на 0,6%, до 10 641 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 746 долларов, стоимость цинка - на 0,22%, до 2 948 долларов. Вопрос торговой напряженности между США и Китаем находится в центре внимания рынков на этой неделе. В предыдущую пятницу американский президент объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Инвесторы следят за развитием внешнеторговых отношений Китая, крупнейшего импортера и потребителя меди.

