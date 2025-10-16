Индекс Мосбиржи вырос на два процента

https://1prime.ru/20251016/mosbirzha-863595980.html

Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США... | 16.10.2025

2025-10-16T17:30+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, чтобы обсудить конфликт на Украине. На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 17.17 мск повышался на 2,03% - до 2597,01 пункта, тогда как до публикации стабилизировался в районе 2563 пунктов.

