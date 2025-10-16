https://1prime.ru/20251016/mosbirzha-863595980.html
Индекс Мосбиржи вырос на два процента
Индекс Мосбиржи вырос на два процента - 16.10.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи вырос на два процента
Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:30+0300
2025-10-16T17:30+0300
2025-10-16T17:30+0300
экономика
рынок
торги
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, чтобы обсудить конфликт на Украине. На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 17.17 мск повышался на 2,03% - до 2597,01 пункта, тогда как до публикации стабилизировался в районе 2563 пунктов.
https://1prime.ru/20251016/neft-863590621.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи вырос на два процента
Индекс Мосбиржи вырос до 2600 пунктов на сообщениях о разговоре Путина и Трампа