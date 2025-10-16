Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи вырос на два процента - 16.10.2025
Индекс Мосбиржи вырос на два процента
Индекс Мосбиржи вырос на два процента - 16.10.2025
Индекс Мосбиржи вырос на два процента
Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США... | 16.10.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
мосбиржа
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, чтобы обсудить конфликт на Украине. На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 17.17 мск повышался на 2,03% - до 2597,01 пункта, тогда как до публикации стабилизировался в районе 2563 пунктов.
сша
украина
рынок, торги, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мосбиржа
17:30 16.10.2025
 
Индекс Мосбиржи вырос на два процента

Индекс Мосбиржи вырос до 2600 пунктов на сообщениях о разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи резко усилил рост до более чем 2% - в район 2600 пунктов - на сообщении в СМИ о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.
Портал Axios со ссылкой на источник утверждает, что Трамп проведет телефонный разговор с Путиным в четверг, чтобы обсудить конфликт на Украине.
На этом фоне рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 17.17 мск повышался на 2,03% - до 2597,01 пункта, тогда как до публикации стабилизировался в районе 2563 пунктов.
Экономика Рынок Торги США УКРАИНА Владимир Путин Дональд Трамп Мосбиржа
 
 
