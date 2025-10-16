https://1prime.ru/20251016/mosbirzha-863602985.html
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа - 16.10.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост в ходе вечерней сессии и превысил 2700 пунктов по главному индексу на фоне итогов телефонного разговора президентов РФ и США... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T20:56+0300
2025-10-16T20:56+0300
2025-10-16T20:56+0300
экономика
рынок
сша
индексы
россия
рф
владимир путин
мосбиржа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост в ходе вечерней сессии и превысил 2700 пунктов по главному индексу на фоне итогов телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.В частности, Трамп сообщил, что его разговор с Путиным был очень продуктивным.Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.33 мск рос на 5,66%, до 2689,38 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 2703,5 пункта - максимума с 29 сентября.Основную сессию индикатор закончил ростом на 2,46%.
https://1prime.ru/20251016/mosbirzha-863595980.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, индексы, россия, рф, владимир путин, мосбиржа, дональд трамп
Экономика, Рынок, США, Индексы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Мосбиржа, Дональд Трамп
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне итогов разговора Путина и Трампа