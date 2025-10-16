Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251016/moshennichestvo-863592779.html
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса - 16.10.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса
Сценарий с якобы оплатой клиентом заказа через платформу и отправкой поддельной ссылки для подтверждения платежа является одним из самых частых при... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T15:37+0300
2025-10-16T15:37+0300
мошенничество
финансы
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сценарий с якобы оплатой клиентом заказа через платформу и отправкой поддельной ссылки для подтверждения платежа является одним из самых частых при мошенничестве на биржах фриланса, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Самый частый сценарий — когда мошенник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там он сообщает, что оплатил заказ через платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа", - говорится в сообщении. Как уточняют в управлении, сайт при этом может быть поддельным, с похожим на оригинал доменом: например, profi-ru.de вместо profi.ru или поддельной страницей банка. Кроме этого, иногда злоумышленник настаивает на предоплате или уверяет, что деньги уже перечислены - это, предупреждают в МВД, повод насторожиться. Правоохранители отмечают, что мошенники могут притворяться не только клиентами, но и исполнителями. "Намного реже, но встречаются и обратные схемы: мошенники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы. Они предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денег пользователь теряет и средства, и доступ к аккаунту", - рассказывают в МВД. Также иногда злоумышленники создают фейковые профили специалистов, чтобы через них выманивать предоплаты у реальных заказчиков. Для защиты от мошенников в МВД рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным вне платформы, всегда проверять адрес сайта, ведь даже одно лишнее слово или символ может означать подделку. "Не сообщайте данные карты, CVV или пароли — для перевода достаточно номера телефона или карты. Все расчёты ведите через саму биржу — только так сохраняется защита сделки", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251015/fishing-863549020.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3446cc1ba1c89e39b67648781810edc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, мвд
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, МВД
15:37 16.10.2025
 
МВД рассказало о схемах мошенничества на биржах фриланса

МВД рассказало о мошенничестве на биржах фриланса с поддельной ссылкой

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сценарий с якобы оплатой клиентом заказа через платформу и отправкой поддельной ссылки для подтверждения платежа является одним из самых частых при мошенничестве на биржах фриланса, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Самый частый сценарий — когда мошенник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там он сообщает, что оплатил заказ через платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа", - говорится в сообщении.
Как уточняют в управлении, сайт при этом может быть поддельным, с похожим на оригинал доменом: например, profi-ru.de вместо profi.ru или поддельной страницей банка. Кроме этого, иногда злоумышленник настаивает на предоплате или уверяет, что деньги уже перечислены - это, предупреждают в МВД, повод насторожиться.
Правоохранители отмечают, что мошенники могут притворяться не только клиентами, но и исполнителями.
"Намного реже, но встречаются и обратные схемы: мошенники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы. Они предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денег пользователь теряет и средства, и доступ к аккаунту", - рассказывают в МВД.
Также иногда злоумышленники создают фейковые профили специалистов, чтобы через них выманивать предоплаты у реальных заказчиков.
Для защиты от мошенников в МВД рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным вне платформы, всегда проверять адрес сайта, ведь даже одно лишнее слово или символ может означать подделку.
"Не сообщайте данные карты, CVV или пароли — для перевода достаточно номера телефона или карты. Все расчёты ведите через саму биржу — только так сохраняется защита сделки", - заключили в ведомстве.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Эксперты рассказали, как мошенники маскируют фишинговые ресурсы
Вчера, 15:02
 
МошенничествоФинансыРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала