Мурашко оценил проект бюджета в части здравоохранения
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026 год в части здравоохранения в России позволит обеспечить россиян лекарствами и добиться целей, которые стоят в национальных проектах, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов в конце сентября. "В части здравоохранения бюджет позволит нам обеспечить гарантии граждан по лекарственному обеспечению, продолжить реализацию национальных проектов и добиться поставленных национальными проектами результатов", - сказал Мурашко. Одна из этих целей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году. Она обозначена в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь".
Мурашко оценил проект бюджета в части здравоохранения

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2026 год в части здравоохранения в России позволит обеспечить россиян лекарствами и добиться целей, которые стоят в национальных проектах, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов в конце сентября.
"В части здравоохранения бюджет позволит нам обеспечить гарантии граждан по лекарственному обеспечению, продолжить реализацию национальных проектов и добиться поставленных национальными проектами результатов", - сказал Мурашко.
Одна из этих целей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года - к 2036 году. Она обозначена в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь".
 
Заголовок открываемого материала