https://1prime.ru/20251016/nalog-863594472.html
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая - 16.10.2025, ПРАЙМ
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая
Нидерланды рассматривают возможность введения налога на посылки, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в частности, из Китая, пишет издание... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:58+0300
2025-10-16T16:58+0300
2025-10-16T16:58+0300
экономика
мировая экономика
нидерланды
китай
румыния
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg
ГААГА, 16 окт - ПРАЙМ. Нидерланды рассматривают возможность введения налога на посылки, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в частности, из Китая, пишет издание Financieele Dagblad. Европейский союз в настоящее время работает над введением единого налога на посылки, который должен вступить в силу в 2028 году. Такие страны, как Франция и Румыния, уже готовятся к этому, разрабатывая собственные правила. Нидерланды изучают возможность последовать их примеру. "Европа борется с бурно растущим потоком посылок, в первую очередь из Китая. Вмешательство ЕС происходит медленно, поэтому государства-члены начинают возводить барьеры самостоятельно... Нидерланды рассматривают возможность введения национального сбора с 2026 года", - пишет издание. Как сообщает издание, эта мера позволит правительству Нидерландов эффективнее справляться с большим потоком недорогих онлайн-заказов. По данным издания, соответствующий закон может вступить в силу уже 1 января 2026 года. Ранее портал Hotnews сообщал, что власти Румынии решили ввести налог на посылки стоимостью меньше 150 евро из стран, которые не входят в ЕС, в рамках мер по сокращению дефицита госбюджета.
https://1prime.ru/20250909/bnr-862013831.html
нидерланды
китай
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_9296177824e1f5c0761fb9694f422a56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нидерланды, китай, румыния, ес
Экономика, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, РУМЫНИЯ, ЕС
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая
Нидерланды могут ввести налог на дешевые посылки из Китая
ГААГА, 16 окт - ПРАЙМ. Нидерланды рассматривают возможность введения налога на посылки, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в частности, из Китая, пишет издание Financieele Dagblad.
Европейский союз в настоящее время работает над введением единого налога на посылки, который должен вступить в силу в 2028 году. Такие страны, как Франция
и Румыния
, уже готовятся к этому, разрабатывая собственные правила. Нидерланды
изучают возможность последовать их примеру.
"Европа борется с бурно растущим потоком посылок, в первую очередь из Китая
. Вмешательство ЕС
происходит медленно, поэтому государства-члены начинают возводить барьеры самостоятельно... Нидерланды рассматривают возможность введения национального сбора с 2026 года", - пишет издание.
Как сообщает издание, эта мера позволит правительству Нидерландов эффективнее справляться с большим потоком недорогих онлайн-заказов. По данным издания, соответствующий закон может вступить в силу уже 1 января 2026 года.
Ранее портал Hotnews сообщал, что власти Румынии решили ввести налог на посылки стоимостью меньше 150 евро из стран, которые не входят в ЕС, в рамках мер по сокращению дефицита госбюджета.
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США