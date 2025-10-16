Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая
ГААГА, 16 окт - ПРАЙМ. Нидерланды рассматривают возможность введения налога на посылки, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в частности, из Китая, пишет издание Financieele Dagblad. Европейский союз в настоящее время работает над введением единого налога на посылки, который должен вступить в силу в 2028 году. Такие страны, как Франция и Румыния, уже готовятся к этому, разрабатывая собственные правила. Нидерланды изучают возможность последовать их примеру. "Европа борется с бурно растущим потоком посылок, в первую очередь из Китая. Вмешательство ЕС происходит медленно, поэтому государства-члены начинают возводить барьеры самостоятельно... Нидерланды рассматривают возможность введения национального сбора с 2026 года", - пишет издание. Как сообщает издание, эта мера позволит правительству Нидерландов эффективнее справляться с большим потоком недорогих онлайн-заказов. По данным издания, соответствующий закон может вступить в силу уже 1 января 2026 года. Ранее портал Hotnews сообщал, что власти Румынии решили ввести налог на посылки стоимостью меньше 150 евро из стран, которые не входят в ЕС, в рамках мер по сокращению дефицита госбюджета.
16:58 16.10.2025
 
Нидерланды могут ввести налог на посылки из Китая

Нидерланды могут ввести налог на дешевые посылки из Китая

ГААГА, 16 окт - ПРАЙМ. Нидерланды рассматривают возможность введения налога на посылки, импортируемые из-за пределов Европейского союза, в частности, из Китая, пишет издание Financieele Dagblad.
Европейский союз в настоящее время работает над введением единого налога на посылки, который должен вступить в силу в 2028 году. Такие страны, как Франция и Румыния, уже готовятся к этому, разрабатывая собственные правила. Нидерланды изучают возможность последовать их примеру.
"Европа борется с бурно растущим потоком посылок, в первую очередь из Китая. Вмешательство ЕС происходит медленно, поэтому государства-члены начинают возводить барьеры самостоятельно... Нидерланды рассматривают возможность введения национального сбора с 2026 года", - пишет издание.
Как сообщает издание, эта мера позволит правительству Нидерландов эффективнее справляться с большим потоком недорогих онлайн-заказов. По данным издания, соответствующий закон может вступить в силу уже 1 января 2026 года.
Ранее портал Hotnews сообщал, что власти Румынии решили ввести налог на посылки стоимостью меньше 150 евро из стран, которые не входят в ЕС, в рамках мер по сокращению дефицита госбюджета.
