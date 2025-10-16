https://1prime.ru/20251016/novak-863582869.html
Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире
Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире - 16.10.2025, ПРАЙМ
Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире
Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:10+0300
2025-10-16T11:10+0300
2025-10-16T11:10+0300
энергетика
россия
сша
рф
александр новак
"российская энергетическая неделя"
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. "Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал он. Отвечая на вопрос, получает ли РФ сигналы от партнеров после заявлений США, Новак добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561538.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, александр новак, "российская энергетическая неделя"
Энергетика, РОССИЯ, США, РФ, Александр Новак, "Российская энергетическая неделя"
Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире
Новак заявил, что другие страны продолжат сотрудничать с РФ по энергоресурсам