Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире

Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире - 16.10.2025

Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире

Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США,... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T11:10+0300

2025-10-16T11:10+0300

2025-10-16T11:10+0300

энергетика

россия

сша

рф

александр новак

"российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. "Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал он. Отвечая на вопрос, получает ли РФ сигналы от партнеров после заявлений США, Новак добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

сша

рф

2025

