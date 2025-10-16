Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/novak-863602353.html
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан - 16.10.2025, ПРАЙМ
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан
Есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок российского газа в Узбекистан, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), сообщило правительство | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T20:35+0300
2025-10-16T20:35+0300
экономика
газ
россия
узбекистан
рф
александр новак
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок российского газа в Узбекистан, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым на полях Российской энергетической недели. "Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 миллиарда кубометров в год. При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок газа, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251016/novak-863582869.html
узбекистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_413ea70323f355aa481fb62d087b3e64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, узбекистан, рф, александр новак, газпром
Экономика, Газ, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, РФ, Александр Новак, Газпром
20:35 16.10.2025
 
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан

Новак: есть большие перспективы по наращиванию поставок российского газа в Узбекистан

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-премьер Александр Новак
Вице-премьер Александр Новак
Вице-премьер Александр Новак. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок российского газа в Узбекистан, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым на полях Российской энергетической недели.
"Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 миллиарда кубометров в год. При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок газа, в том числе СПГ", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов в мире
11:10
 
ЭкономикаГазРОССИЯУЗБЕКИСТАНРФАлександр НовакГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала