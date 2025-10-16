https://1prime.ru/20251016/novak-863602353.html
Новак оценил перспективы по росту поставок российского газа в Узбекистан
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок российского газа в Узбекистан, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым на полях Российской энергетической недели. "Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 миллиарда кубометров в год. При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок газа, в том числе СПГ", - говорится в сообщении. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
