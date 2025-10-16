https://1prime.ru/20251016/obligatsii-863600003.html

"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации

"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации - 16.10.2025, ПРАЙМ

"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации

"Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T19:25+0300

2025-10-16T19:25+0300

2025-10-16T19:25+0300

экономика

рынок

россия

евраз

банк россия

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8,75% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние облигации серии 003Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Номинальная стоимость облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 октября. По выпуску предусмотрено поручительство АО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", организаторами - Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

https://1prime.ru/20251007/investitsii-863222103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, евраз, банк россия, альфа-банк