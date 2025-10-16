https://1prime.ru/20251016/obligatsii-863600003.html
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации
2025-10-16T19:25+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8,75% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние облигации серии 003Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Номинальная стоимость облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 октября. По выпуску предусмотрено поручительство АО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", организаторами - Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
