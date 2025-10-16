Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/obligatsii-863600003.html
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации
"Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:25+0300
2025-10-16T19:25+0300
экономика
рынок
россия
евраз
банк россия
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8,75% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние облигации серии 003Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Номинальная стоимость облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 октября. По выпуску предусмотрено поручительство АО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", организаторами - Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
https://1prime.ru/20251007/investitsii-863222103.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, евраз, банк россия, альфа-банк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Евраз, банк Россия, Альфа-банк
19:25 16.10.2025
 
"Евраз" 22 октября соберет заявки инвесторов на биржевые облигации

«Евраз» планирует 22 октября собрать заявки на биржевые облигации в долларах

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 8,75% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее.
Компания планирует разместить трехлетние облигации серии 003Р-05 с ежемесячной выплатой купонов. Номинальная стоимость облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 октября. По выпуску предусмотрено поручительство АО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", организаторами - Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Как вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей и не прогореть: советы инвесторов
7 октября, 07:07
 
ЭкономикаРынокРОССИЯЕвразбанк РоссияАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала