Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину
Евросоюз уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, в планах новый пакет на 40 миллиардов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T15:39+0300
мировая экономика
украина
европа
сша
виктор орбан
ес
БУДАПЕШТ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, в планах новый пакет на 40 миллиардов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Евросоюз уже потратил 180 миллиардов евро на войну в Украине, и после того, как запасы закончатся, ЕС хотел бы поддержать войну новым пакетом в 40 миллиардов евро", - сказал Орбан, выступая на форуме, посвященном венграм за рубежом, в Будапеште. Венгерский премьер также напомнил, что около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину, несмотря на то, что она не входит в сообщество. Орбан призвал Европу начать переговоры с Россией по примеру США и подчеркнул, что пока конфликт продолжается, европейская экономика не может развиваться, а заключение перемирия приведет к трехкратному экономическому росту. Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены. Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Новости
