https://1prime.ru/20251016/orban-863592382.html

Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину

Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину - 16.10.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину

Евросоюз уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, в планах новый пакет на 40 миллиардов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T15:39+0300

2025-10-16T15:39+0300

2025-10-16T15:39+0300

мировая экономика

украина

европа

сша

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859669411_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_a669c4f96c605a013644709959f99d84.jpg

БУДАПЕШТ, 16 окт - ПРАЙМ. Евросоюз уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, в планах новый пакет на 40 миллиардов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Евросоюз уже потратил 180 миллиардов евро на войну в Украине, и после того, как запасы закончатся, ЕС хотел бы поддержать войну новым пакетом в 40 миллиардов евро", - сказал Орбан, выступая на форуме, посвященном венграм за рубежом, в Будапеште. Венгерский премьер также напомнил, что около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину, несмотря на то, что она не входит в сообщество. Орбан призвал Европу начать переговоры с Россией по примеру США и подчеркнул, что пока конфликт продолжается, европейская экономика не может развиваться, а заключение перемирия приведет к трехкратному экономическому росту. Ранее венгерская газета Magyar Nemzet посчитала, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены. Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://1prime.ru/20251016/ukraina-863586638.html

украина

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, сша, виктор орбан, ес