Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан высказался об отношениях ЕС и России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/orban-863593346.html
Орбан высказался об отношениях ЕС и России
Орбан высказался об отношениях ЕС и России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Орбан высказался об отношениях ЕС и России
Европейским странам следует прекратить усугублять конфликт с Россией, так выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:03+0300
2025-10-16T16:03+0300
россия
европа
венгрия
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейским странам следует прекратить усугублять конфликт с Россией, так выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Для достижения мира требуются терпение, сила и смирение. Европе необходимо пересмотреть свои подходы. Вместо того чтобы проявлять высокомерие и раздувать пламя нескончаемой войны, мы должны сесть за стол переговоров с Россией", — подчеркнул Орбан. По мнению главы венгерского правительства, мир на территории Европы может быть достигнут только через диалог. Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не намеревается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он указал на то, что западные лидеры часто пугают своих граждан мифической угрозой со стороны России, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей, однако "вдумчивые люди отлично понимают, что это иллюзия".
https://1prime.ru/20251015/es-863571639.html
https://1prime.ru/20251016/orban-863592382.html
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
РОССИЯ, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
16:03 16.10.2025
 
Орбан высказался об отношениях ЕС и России

Орбан: Европе следует изменить свою позицию и начать диалог с Россией

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейским странам следует прекратить усугублять конфликт с Россией, так выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
"Для достижения мира требуются терпение, сила и смирение. Европе необходимо пересмотреть свои подходы. Вместо того чтобы проявлять высокомерие и раздувать пламя нескончаемой войны, мы должны сесть за стол переговоров с Россией", — подчеркнул Орбан.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских активов
Вчера, 23:59
По мнению главы венгерского правительства, мир на территории Европы может быть достигнут только через диалог.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не намеревается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он указал на то, что западные лидеры часто пугают своих граждан мифической угрозой со стороны России, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей, однако "вдумчивые люди отлично понимают, что это иллюзия".
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько ЕС уже потратил на Украину
15:39
 
РОССИЯЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер КарлсонЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала