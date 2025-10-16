https://1prime.ru/20251016/orban-863593346.html

Орбан высказался об отношениях ЕС и России

2025-10-16T16:03+0300

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейским странам следует прекратить усугублять конфликт с Россией, так выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Для достижения мира требуются терпение, сила и смирение. Европе необходимо пересмотреть свои подходы. Вместо того чтобы проявлять высокомерие и раздувать пламя нескончаемой войны, мы должны сесть за стол переговоров с Россией", — подчеркнул Орбан. По мнению главы венгерского правительства, мир на территории Европы может быть достигнут только через диалог. Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не намеревается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он указал на то, что западные лидеры часто пугают своих граждан мифической угрозой со стороны России, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей, однако "вдумчивые люди отлично понимают, что это иллюзия".

