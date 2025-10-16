Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне за полгода купили на Ozon 800 миллионов отечественных товаров - 16.10.2025
Россияне за полгода купили на Ozon 800 миллионов отечественных товаров
2025-10-16T07:27+0300
2025-10-16T07:35+0300
бизнес
экономика
россия
ozon
бизнес, россия, ozon
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Ozon
07:27 16.10.2025 (обновлено: 07:35 16.10.2025)
 
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года купили на Ozon более 800 миллионов товаров отечественного производства - в 1,5 раза больше, чем год назад, говорится в исследовании маркетплейса, которое есть у РИА Новости.
"Спрос на продукцию российского производства продолжает расти. За шесть месяцев россияне купили более 800 млн отечественных товаров, что на 50% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - сказано в исследовании.
Самыми востребованными стали товары повседневного спроса, товары для дома и электроника.
С 2022 года компания запустила около 50 специальных витрин в рамках проекта "Сделано в России" - на них представлено более 5 миллионов товаров производителей из регионов. В первом полугодии количество продавцов в этих разделах удвоилось в годовом выражении - до 8,5 тысяч.
"Сегодня в проекте "Сделано в России" участвуют уже более половины регионов страны. Мы масштабируем этот проект при поддержке властей и центров "Мой бизнес". Вместе помогаем местным предпринимателям развивать бизнес и дополнительно заявлять о себе широкой аудитории платформы, а также предлагать покупателям качественные отечественные товары", - прокомментировал руководитель GR-проектов Ozon Иван Беляков.
 
