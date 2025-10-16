Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/palladiy-863594352.html
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:40+0300
2025-10-16T16:40+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 16.34 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,63% - до 1 663,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 650 долларов впервые с 9 февраля 2023 года. Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 30% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,8 раза.
https://1prime.ru/20251015/zoloto-863520230.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2daf70c0f86c6f9bac3771f3b25a41cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
16:40 16.10.2025
 
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию

Цена палладия превысила $1 650 за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 16.34 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,63% - до 1 663,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 650 долларов впервые с 9 февраля 2023 года.
Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 30% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,8 раза.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Золото обновило исторический максимум
Вчера, 07:57
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала