Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию

Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию - 16.10.2025, ПРАЙМ

Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T16:40+0300

2025-10-16T16:40+0300

2025-10-16T16:40+0300

экономика

рынок

торги

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 16.34 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,63% - до 1 663,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 650 долларов впервые с 9 февраля 2023 года. Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 30% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,8 раза.

