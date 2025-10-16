https://1prime.ru/20251016/palladiy-863594352.html
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:40+0300
2025-10-16T16:40+0300
2025-10-16T16:40+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 16.34 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,63% - до 1 663,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 650 долларов впервые с 9 февраля 2023 года. Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 30% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,8 раза.
https://1prime.ru/20251015/zoloto-863520230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2daf70c0f86c6f9bac3771f3b25a41cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Стоимость палладия превысила 1650 долларов за тройскую унцию
Цена палладия превысила $1 650 за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 4%, поднявшись выше 1 650 долларов за тройскую унцию впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 16.34 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,63% - до 1 663,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 650 долларов впервые с 9 февраля 2023 года.
Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 30% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,8 раза.
Золото обновило исторический максимум