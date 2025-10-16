https://1prime.ru/20251016/perevody-863605931.html

В Госдуме предложили пресечь завышение банковских комиссий за переводы

В Госдуме предложили пресечь завышение банковских комиссий за переводы - 16.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили пресечь завышение банковских комиссий за переводы

Депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который призван пресечь практику установления банками повышенных комиссий за денежные переводы юрлиц... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T22:07+0300

2025-10-16T22:07+0300

2025-10-16T22:07+0300

экономика

банки

финансы

госдума

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который призван пресечь практику установления банками повышенных комиссий за денежные переводы юрлиц физлицам, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ, согласно пояснительной записке, "устраняет дискриминационную практику применения кредитными организациями повышенных комиссий по банковским операциям, взимаемых исключительно в зависимости от категории получателя - физического лица или юридического лица". Согласно законопроекту, размер комиссии банка за денежные переводы юрлица или индивидуального предпринимателя, определяемой в зависимости от накопленной данным клиентом суммы переводов за определенный период (оборотная комиссия), не может быть обусловлен категорией их получателя (физлицо или юрлицо, ИП). Резник обращает внимание на актуальность проблемы заградительных оборотных комиссий банков за переводы юрлиц физлицам. "По информации Банка России, подготовленной совместно с крупнейшими банками, общий объем указанных переводов, к которым только 9 крупнейшими банками были применены оборотные комиссии в 2024 году, превысил 6 трлн. руб., количество переводов составило около 200 млн. единиц", - отмечается в пояснительной записке. При этом при переводах юрлиц физлицам "не создается какой-либо добавленной стоимости по сравнению с аналогичными переводами другим категориям клиентов, им не оказываются какие-либо дополнительные услуги", подчеркивается там. Предлагаемый законопроектом подход призван обеспечить баланс интересов сторон, сказано в записке. Для банков сохраняется возможность, при наличии экономической целесообразности, устанавливать оборотные комиссии за денежные переводы юрлиц – но с условием их равного применения в отношении любых получателей этих средств, вне зависимости от того, переводятся ли деньги физическому или юридическому лицу. А юрлицам или ИП реализация законопроекта позволит избежать обременительных комиссий при переводах денег физлицам и в целом многократно снизить объем уплачиваемых банковских комиссий. Их размер будет обосновываться исключительно экономической целесообразностью. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования и будет распространяться не только на новые, но и на уже заключенные договоры. Причем ранее заключенные договоры должны быть приведены в соответствие с новыми нормами до 1 июля 2026 года.

https://1prime.ru/20251006/perevody-863210265.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, госдума, банк россия