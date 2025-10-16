https://1prime.ru/20251016/peskov-863587986.html
Песков рассказал о последствиях торговой войны США и Китая
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Торговая война США и Китая неизбежно отразится на всей мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Торговая война с Китаем отразится на всем мире и на всей мировой экономике. Неизбежно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отразится ли на России торговая война США и Китая.
