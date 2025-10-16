https://1prime.ru/20251016/peterburg-863577046.html

Власти Петербурга требуют 145 тысяч рублей с бизнесмена Бурноса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - Прайм. Власти Санкт-Петербурга в лице городского комитета имущественных отношений в судебном порядке взыскивают около 145 тысяч рублей штрафа с местного бизнесмена Николая Бурноса, известного масштабными инвестициями в экономику Пружанского района Белоруссии, где он родился, сообщается в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Истец: комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга... Ответчик: ИП Бурнос Николай Алексеевич... (Иск заявлен) о взыскании штрафа... в размере 145 281,32 рубля", - говорится в материалах. Согласно материалам суда, штраф взыскивается за нарушение условий договора с городским имущественным ведомством, который, в частности, предусматривает определенное использование земельного участка ответчиком. Комитет имущественных отношений также просит суд обязать предпринимателя устранить эти нарушения в течение месяца с момента вступления в силу соответствующего судебного решения. Если Бурнос не исполнит решение суда в установленный им срок, ему придется перечислить в пользу комитета имущественных отношений 100 тысяч рублей, а затем платить по 200 тысяч рублей в месяц "до месяца фактического исполнения решения суда", отмечается в материалах. Бурнос, родившийся в селе Клетное, является почетным гражданином Пружанского района Белоруссии, сообщается на сайте Пружанского районного совета депутатов. Это звание присвоено бизнесмен получил в 2011 году "за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Пружанского района, пропаганду агроэкотуризма и вложение инвестиций в экономику региона". В 2014 году газета "Комсомольская правда" называла Бурноса "питерским миллионером", вложившим в развитие родного села 20 миллионов долларов, как говорили односельчане. Согласно сайту Санкт-Петербургского государственного технологического института, Бурнос также в 2003 году удостоен звания почетного профессора этого вуза. Тогда он возглавлял АО "Санкт-Петербургский завод "Полимерстройматериалы" и имел в активе два авторских свидетельства на изобретения и 12 рационализаторских предложений. В настоящее время Бурном является индивидуальным предпринимателем. Вид его деятельности относится к категории "управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", сообщается на сайте rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о предприятиях и организациях.

