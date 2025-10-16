Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

https://1prime.ru/20251016/plan-863572892.html
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Ранее губернатор объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. "Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
