https://1prime.ru/20251016/plan-863572892.html

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер" - 16.10.2025, ПРАЙМ

Над рядом районов Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T02:09+0300

2025-10-16T02:09+0300

2025-10-16T02:11+0300

общество

экономика

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863572892.jpg?1760569885

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Ранее губернатор объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. "Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье