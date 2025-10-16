https://1prime.ru/20251016/plan-863574467.html

В Пензенской области отменили план "Ковер"

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен на территории ряда районов Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В 01.46 мск губернатор сообщал, что план "Ковер" объявлен в нескольких районах области. Он продлился около двух часов. "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

