"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Армия США значительно уступает российским вооруженным силам в области развития БПЛА и стремится ликвидировать отставание через реализацию проекта Flytrap, сообщает американский журнал The War Time Zone."Мы отстаем. Буду откровенен. <…> Боевые действия (на Украине — Прим. ред.) показали, что мы должны действовать быстрее. <…> Я думаю, Flytrap — это отправная точка", — цитирует издание командующего американским корпусом в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца.В материале уточняется, что проект включает в себя серию учений для отработки тактик и стратегий борьбы с беспилотниками. Генерал также признал, что большая часть усилий не принесла ожидаемых успехов, тогда как Россия уверенно продвигается в этой области.В сентябре газета New York Times назвала Россию "империей дронов" из-за роста производства беспилотных летательных аппаратов.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
