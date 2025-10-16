Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России - 16.10.2025
"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России
"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России
Армия США значительно уступает российским вооруженным силам в области развития БПЛА и стремится ликвидировать отставание через реализацию проекта Flytrap,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:46+0300
2025-10-16T17:46+0300
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Армия США значительно уступает российским вооруженным силам в области развития БПЛА и стремится ликвидировать отставание через реализацию проекта Flytrap, сообщает американский журнал The War Time Zone."Мы отстаем. Буду откровенен. &lt;…&gt; Боевые действия (на Украине — Прим. ред.) показали, что мы должны действовать быстрее. &lt;…&gt; Я думаю, Flytrap — это отправная точка", — цитирует издание командующего американским корпусом в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца.В материале уточняется, что проект включает в себя серию учений для отработки тактик и стратегий борьбы с беспилотниками. Генерал также признал, что большая часть усилий не принесла ожидаемых успехов, тогда как Россия уверенно продвигается в этой области.В сентябре газета New York Times назвала Россию "империей дронов" из-за роста производства беспилотных летательных аппаратов.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
17:46 16.10.2025
 
"Должны действовать": в США рассказали о новом плане против России

TWZ: в США стремятся преодолеть отставание от России в области БПЛА

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Армия США значительно уступает российским вооруженным силам в области развития БПЛА и стремится ликвидировать отставание через реализацию проекта Flytrap, сообщает американский журнал The War Time Zone.
"Мы отстаем. Буду откровенен. <…> Боевые действия (на Украине — Прим. ред.) показали, что мы должны действовать быстрее. <…> Я думаю, Flytrap — это отправная точка", — цитирует издание командующего американским корпусом в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Единственный путь": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине
17:30
В материале уточняется, что проект включает в себя серию учений для отработки тактик и стратегий борьбы с беспилотниками.
Генерал также признал, что большая часть усилий не принесла ожидаемых успехов, тогда как Россия уверенно продвигается в этой области.
В сентябре газета New York Times назвала Россию "империей дронов" из-за роста производства беспилотных летательных аппаратов.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией
17:10
 
