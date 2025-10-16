https://1prime.ru/20251016/polsha-863572617.html

В Польше разразился скандал из-за задержанного по делу о "Северном Потоке"

ВАРШАВА, 16 окт – ПРАЙМ. Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к теракту на газопровод "Северный поток", сообщает агентство РАР. Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Позже тот же суд продлил арест еще на 40 дней. На пятницу запланировано первое заседание по делу об экстрадиции. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток - 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен. В среду вечером комиссия сейма по вопросам юстиции собралась на обсуждение законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов. "До того, как комиссия начала рассматривать проект, депутат от партии "Право и справедливость" (PiS) Павел Яблоньский потребовал прекратить заседание. Он заявил, что получил информацию о том, что запланированное на четверг заседание комиссии по вопросам обороны, которая должна была рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену уголовного преследования польских граждан, которые вступили – вопреки польскому праву – в вооруженные силы Украины. Яблоньский потребовал, чтобы глава комиссии по вопросам юстиции Павел Слиз связался с председателем комиссии по обороне Павлом Суским и выяснил этот вопрос", - говорится в сообщении. Свое поведение Яблоньский пояснил тем, что на заседании этой комиссии планировалось рассмотреть вопрос, "касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж, выдачи которого требует Германия за уничтожение "Северного потока". Глава комиссии Слиз распорядился о минутном перерыве. Спустя некоторое время депутат Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания. Предложение было поставлено на голосование, и его поддержало большинство членов комиссии. Согласно протоколу голосования, который Яблоньский разместил на платформе X, за предложение о завершении заседания комиссии было 15 депутатов, 13 были против, а 9 не голосовали. Одним из не принявших участия в голосовании, был независимый депутат Томаш Зимох, который присутствовал на заседании комиссии. Он заявил, что не голосовал потому, что не получил бюллетень. "После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха", - говорится в сообщении. Позже он извинился и пообещал, что такое поведение не повторится. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

